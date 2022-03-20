信義鄉梅子盛產且大又多汁 農會鼓勵多購買

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南投縣信義鄉梅花先前開得漂亮，加上1月、2月雨水充足，信義鄉梅子產量保守估計可達5000公噸，產量較去年多，且梅子更大、更多汁。中央社記者蕭博陽南投攝 111年3月20日

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）信義鄉梅花去年底到今年初開得漂亮，加上1月到2月雨水充足，信義鄉梅子產量保守估計可達5000公噸，產量較去年多，且大又多汁，鄉農會鼓勵消費者多購買，以需求拉高產地價。

信義鄉梅子進入產季，南投縣政府、信義鄉農會今天在梅子夢工廠舉辦南投梅子節開幕活動，邀遊客體驗手作青梅，預約200個、現場300個名額很快被「秒殺」，信義鄉長全志堅、國民黨立法委員許淑華、南投縣農會總幹事曾明瑞等出席，眾人持木槌製梅，場面有趣。

許淑華致詞時說，全國最大梅子產區在南投縣，尤其信義鄉、水里鄉種植面積廣大，縣府每年與農會舉辦梅子節推廣產業；南投縣農業處副處長林美珠說，南投縣青梅主要產地為信義、水里、國姓、仁愛，產期約為3月中至5月初，產量占全國1/3以上，今天起至4月底縣內有多場行銷活動，歡迎喜愛梅子的遊客踴躍參加。

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信義鄉農會總幹事何建中說，今年梅子產量較去年多，且年初的雨水也讓梅子更大、更多汁；梅子夢工廠長張志雄表示，市場價格好，鼓勵梅農多往市場銷售，也請消費者多去市場買青梅回家自製脆梅、紫蘇梅或泡酒、泡醋等加工品，市場需求大，自然拉高產地價。

張志雄表示，這次梅花開得很漂亮，加上1月到2月雨水充足，全鄉梅子產量可近8成，去年缺雨歉收僅2成，以全鄉種植面積600公頃，每公頃保守產量8公噸計算，整個信義鄉產量至少可達5000公噸，產量增多、品質好，信義鄉農會預計收購其中200公噸加工。（編輯：黃世雅）1110320