議員籲助山坡地社區重建 北市府：研析協助方案

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市再興社區19日發生女兒牆崩落意外。市議員王欣儀直指，此事凸顯山區老舊住宅都更不能等，住二山限區限制應速解決；都發局今晚說，將建立北市府協助推動重建模式。

國民黨台北市議員王欣儀今天發布新聞稿表示，文山區再興社區19日發生女兒牆崩塌事件，所幸無人傷亡，但卻凸顯「山坡地老舊社區」所面臨的居住安全問題，呼籲台北市政府須正視山坡地社區重建都更問題，以免憾事再次發生。

王欣儀指出，文山區山坡地山限區的社區眾多，興家里的興家社區、興隆社區和政府興建的萬芳國宅都因現今山限法令規定，面臨無法都更問題，但這些建物屋齡都超過30年，以往也多次接獲住戶陳情盼協助都更。

她說，自己為此曾召開多次協調會及質詢，但北市府卻稱受限於住二山限區的限制，山坡地社區不能大面積重建，所以無法進行都更，但若採危老條例申請重建則需土地及建物所有權人100%同意，整合問題對於內住數百戶的老舊社區簡直就是不可能的任務。

王欣儀呼籲，北市府應拿出對策突破住二山限區的限制，以解決老舊社區建物問題，以免事後釀人命傷亡悲劇，才後悔莫及。

台北市都發局晚間透過新聞稿表示，為有效保護環境及市民居住安全，山限區及山坡地的建設行為宜朝防災、減災方向協助改善居住安全；台北市山坡地於民國95年起即不受理申請自劃更新單元，自台北市長柯文哲上任後，已和議會多次協商並經5次法規委員會討論。

同時，於107年修正台北市都市更新自治條例第15條第3項，基於兼顧環境容受力及居住需求前提下，有條件放寬住三「山坡地（非順向坡的非地質敏感區基地）」得都市更新。

都發局說，北市府也相當重視山坡地及住二山限區老舊建物改建需求，並於110年5月12日、8月17日邀集專家學者召開2次「台北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制範圍」都市更新專家學者座談會，與會專家一致認同考量住二山限區的建築行為牽涉都市計畫、建築管理和地質狀況等多個層面，建議循危老重建或採整建維護辦理結構強化，不宜全面放寬辦理都更。

針對住二山限區改建需求，都發局指出，北市府強調目前除依建築相關法規，讓住二山限區以其原建築面積、高度範圍內申請建造，保障其財產權外，老舊建築物短期應先透過加強耐震結構維護居住安全，北市府也提供整建維護補助鼓勵民眾申請。

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此外，建物若有危險之虞，則可循「都市危險及老舊建築物加速重建條例」辦理重建，或採個案輔導協助更新重建。

都發局說，北市府現正研析協助改建方案，盼兼顧環境保育及居民重建需求前提下，邀集都發局、建管處及工務局大地處等相關單位共同檢討住二山限區範圍、環境容受力、居住安全、所有權人權益等議題，針對住二山限區範圍及開發方式等，建立北市府協助推動重建模式。（編輯：李錫璋）1110321