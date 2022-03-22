湧言會4人登記初選北市議員 支持中央推北市長人選

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民進黨台北市議員阮昭雄（前中）22日率「台北好政連線」4名議員擬參選人趙怡翔（左起）、林延鳳、顏若芳、康家瑋等人，在民進黨台北市黨部領表登記參加初選。中央社記者吳家昇攝 111年3月22日

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（中央社記者劉建邦台北22日電）今年底地方選舉，民進黨從昨天至25日止，開放市議員初選登記，湧言會台北市議員阮昭雄陪同擬參選人趙怡翔等4人今天赴北市黨部登記，阮昭雄並表示，支持黨中央推出市長人選。

年底地方選舉，各黨近期陸續開放市議員初選領表、登記，民進黨日前公布，2022年市議員初選登記，從3月21日至25日止，昨天已有表態投入選舉參選人陸續赴民進黨台北市黨部領表、登記。

湧言會系統北市議員阮昭雄帶領「台北好政連線」包含市議員擬參選人趙怡翔、顏若芳、林延鳳、康家瑋前往民進黨北市黨部領表登記，宣布投入市議員初選。

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阮昭雄接受媒體聯訪時表示，由顏若芳等4人組成「台北好政連線」，希望可代表民進黨年輕力量進台北市議會服務市民，4人推出共同政見，盼未來能順利當選，進入議會監督北市府；至於台北市長人選，相信黨中央將推出最強人選，且會全力支持，雖然他不競選連任市議員，也會持續輔助黨內推出的人選。

投入台北市第1選區（士林北投）林延鳳、第5選區（中正萬華）康家瑋、第6選區（大安文山）趙怡翔，及「回鍋」參選第4選區（中山大同）前民進黨發言人顏若芳。（編輯：李亨山）1110322

「台北好政連線」4名議員擬參選人趙怡翔（後左）、林延鳳（前右）、顏若芳（前左）、康家瑋（後中）等，22日在民進黨台北市黨部領表登記參加初選。中央社記者吳家昇攝 111年3月22日