攻城獅邀楊文科做藍染 轉印球衣宣揚客家文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹街口攻城獅將在3月25日舉辦「客家主題日」活動，縣長楊文科今天表示，日前為活動暖身，與球員受邀前往體驗手做藍染製品，並轉印於球衣上，宣揚客家文化。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，楊文科日前受新竹街口攻城獅職業籃球隊邀請，前往關西鎮「大自在工作室」，與攻城獅隊球員一起體驗手做藍染活動，以天然植物製作各樣工藝品，體會客家文化。

攻城獅隊球員宋宇軒表示，他第一次到關西鎮體驗手做藍染，感覺很開心，也感受客家氣息。球員朱雲豪則表示，藍染對他來說是新奇的體驗，留下難忘的回憶。

新竹街口攻城獅提供新聞資料表示，未來，攻城獅球團還會安排球員，認養新竹縣偏鄉的學生籃球隊，透過義賣前述實戰後的藍染球衣，為這些偏鄉籃球隊募款，協助新竹縣發展籃球運動。（編輯：張銘坤）1110323