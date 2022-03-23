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基隆學童跳繩作公益 時數轉換善款助心臟病友

2022/3/23 17:14（3/23 17:16 更新）
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基隆市政府教育處與台灣永續目標發展協會合辦Jump 4 Heart為期4週的跳繩公益活動，並統計全基隆市小學生的跳繩時數，將其轉換為善款，捐助給心臟病友。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月23日
基隆市政府教育處與台灣永續目標發展協會合辦Jump 4 Heart為期4週的跳繩公益活動，並統計全基隆市小學生的跳繩時數，將其轉換為善款，捐助給心臟病友。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月23日
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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）台灣永續目標發展協會捐贈基隆市各小學每班5條跳繩，邀請學童一起參與Jump 4 Heart為期4週的跳繩公益活動，並統計全基隆市小學生的跳繩時數，轉換為善款幫助心臟病友。

這場活動由基隆市政府教育處與台灣永續目標發展協會合辦，今天在西定國小舉行記者會。教育處透過新聞稿表示，小朋友將經歷為期4週的跳繩挑戰賽，以班級為單位，每週公布累計跳繩時數最高的班級，並獲贈精美獎品。4週的活動統計完畢後，將時數轉換為善款，捐助財團法人中華民國心臟病兒童基金會，幫助更多的心臟病友及相關學術研究發展。

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教育處代理處長杜國正表示，跳繩是基隆市深耕已久的傳統運動項目，更是民俗體育班的強項，好的運動習慣，必須從小開始培養，讓小朋友能意識到運動的重要性。跳繩的時數還能成為善款，捐助給心臟病友，也讓孩子們從中學習到同理心，不但能鍛鍊強健的身體，還可建立健康的心態。

台灣永續發展目標協會指出，活動從學生跳繩、獎項、愛心善款皆由築間餐飲集團大力贊助，築間集團希望透過他們的力量，幫助學童養成良好運動習慣，並從中教導同理他人，為孩子們帶來正面影響，同時展現集團落實ESG（環保、社會責任、公司治理）的決心。（編輯：李錫璋）1110323

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