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首頁 / 地方

新北校園徵才 淡大就博會起跑媒合率約41%

2022/3/23 18:09
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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市政府今天起展開校園就業博覽會系列活動，首場在淡江大學舉辦，根據統計共有1603人次投遞履歷，廠商擬錄用658人次，初估媒合率約達41%。

新北市政府勞工局、青年局今年將與轄內大專院校合辦9場校園就業博覽會，首場校園就博會今天上午在淡江大學舉辦，現場邀請94家廠商設攤，共釋出超過4700個職缺，吸引不少人參與。

新北市長侯友宜也到場向參與活動學子、民眾致意及加油打氣，他表示，校園就業博覽會是求職學生與求才企業的媒合平台，希望讓學生一畢業就可以找到適合的工作。

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勞工局發布新聞稿指出，在淡江大學舉辦的校園就博會從上午10時起至下午3時止，初估參加人數有2083人，其中有1603人次投遞履歷，廠商擬錄用658人次，初估媒合率約達41%。

勞工局表示，另於4月27日在明志科技大學、4月28日東南科技大學辦理校園就博會；5月起，陸續在致理科技大學、宏國德霖科技大學、真理大學、亞東科技大學、台灣藝術大學、輔仁大學等校舉辦6場校園徵才活動，歡迎有求職意願的學子及民眾到場參與。（編輯：戴光育）1110323

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