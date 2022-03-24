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基隆公立及非營利幼兒園招生 總計2300名額

2022/3/24 14:25
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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市政府將於4月30日和5月1日辦理44間公立幼兒園及7間非營利幼兒園招生登記，總計共2300個名額。市府表示，今年公幼增11班、216個名額，各幼兒園4月18日至22日開放參觀。

市府教育處今天發布新聞稿指出，凡是民國105年9月2日至109年9月1日間出生幼兒，戶口設籍基隆市，都可在4月30日上午9時至下午3時，及5月1日上午9時至中午12時至「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統」登記。

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具有優先入園資格的幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章及相關資格的證明文件，於登記時間到幼兒園現場登記報名，相關招生資訊已在這週寄到幼兒家中，電子檔也可至基隆市政府教育處全球資訊網下載。

市府教育處代理處長杜國正表示，基隆市積極推動國小「校校有公幼、區區非營利」等公共化教保服務政策，111學年度公幼將再增加11班，新增216個招生名額，期待減輕民眾育兒負擔，落實政府推動0至6歲國家一起養政策。（編輯：方沛清）1110324

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