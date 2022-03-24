種高粱減緩地層下陷救高鐵 楊鎮浯談永續行銷金酒

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天下雜誌主辦「2022 SDGs國際論壇」24日在台北舉行，金門縣長楊鎮浯受邀出席，與眾人一起探討「永續議題分析與利害關係人協作」。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月24日

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，台灣西半島許多縣市因地下水超抽，導致地層下陷，部分地區還是高鐵行經路線，因此，金門酒廠與這些縣市展開高粱契作，可減少灌溉用水。

由天下雜誌主辦的「2022 SDGs國際論壇」今天在台北舉行，楊鎮浯受邀出席，與立法院副院長蔡其昌、台灣大學兼任教授薛喬仁等人，探討「永續議題分析與利害關係人協作」。

縣府發布新聞表示，楊鎮浯在會中表示，去年開始，金門酒廠與桃園、彰化、嘉義、雲林、台南展開高粱契作，1公頃的高粱比起種植水稻，可年省1萬噸左右的水，且根據農委會統計認證，每瓶高粱酒可節省3.5公噸的水。

他說，金酒若向國際採購，成本更低，但作為全國白酒最大品牌，金酒有義務善盡企業責任，因此與雲嘉等縣市合作契作。

楊鎮浯表示，台灣西半島許多縣市，因為長期地下水超抽，導致部分地區地層下陷，部分區域還是高鐵行經路線，所以他說，金酒公司是「喝高粱、救高鐵」，趁機推銷金門高粱。

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談到海漂垃圾，楊鎮浯表示，金門每年有30至40公噸的海廢保麗龍，目前島內處理廠已經堆積如山，前年企業捐贈「減容貨櫃」，協助環保局年處理20公噸保麗龍，處理後的產物可回收在製成電腦鍵盤等物品。

不過，他坦言保麗龍的處理腳步跟不上垃圾漂來的速度，今年透過環保署媒合，導入國內首套「冷壓處理模式」，讓處理量能大大提高至100公噸，甚至可以為縣府節省新台幣400萬左右公帑。（編輯：謝雅竹）1110324（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）