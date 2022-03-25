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成功市場改建 柯文哲：遇工程危機不會如期完工

2022/3/25 13:36
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北25日電）台北市長柯文哲今天施政報告提及成功市場預定民國113年間完工；不過，議員質詢指受原物料上漲等因素，完工時程會延後，柯文哲說，確實遇工程危機，不會如期完工。

柯文哲率北市府局處首長列席市議會第13屆第7次定期大會備詢及施政報告，因勞動局長陳信瑜在工會茶會發言惹議，柯文哲遭藍綠杯葛，昨天未施政報告，今天上午接續施政報告。

國民黨籍北市議員鍾沛君質詢，柯文哲施政報告提到成功市場預定113年9月完工，但成功市場整體工程受原物料上漲、缺工等因素，其實導致工期延長，不可能如期完工。

鍾沛君表示，柯文哲報告時未提相關狀況，且廠商也曾告知會延期並增加工程費用，施政報告根本避重就輕，但柯文哲卻稱持續推動市場改建，能留給下一任市長剪綵，但也要市場完工才有可能出席剪綵活動。

柯文哲答詢，成功市場整體工程遇危機，因廠商財務有些微狀況，撐不下去，且若廠商倒閉，所有程序重來也麻煩，確實是工程危機。

工務局長林志峯答詢，廠商提議要增加約新台幣2億7000多萬元工程預算，依目前規定，確實無法補貼，且依契約也無法跟廠商合意解約，有提醒廠商可透過爭議調解程序彌補相關損失。

鍾沛君追問，是否可能跟廠商解約。柯文哲說，這些都有可能，會透過合法程序解決相關爭議。

坐落於成功國宅前的北市成功市場啟用至今超過30年，因設施簡陋，北市府規劃改建，市府資料顯示，成功市場預定主體工程將在113年間完工。（編輯：方沛清）1110325

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