南迴火車噪音影響社區 劉櫂豪求台鐵儘速改善

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）南迴鐵路旁的台東縣大武鄉加津林及大鳥社區，受到火車經過噪音影響，立法委員劉櫂豪要求台鐵局儘速改善。

立委劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今天邀集台鐵台東工務段前往大武鄉加津林及大鳥社區，會勘南迴鐵路火車噪音擾鄰問題。

劉櫂豪告訴台鐵人員，接獲居民陳情，長期以來火車噪音影響生活品質，因此特安排現場會勘，了解現狀後特指示台鐵局儘速研議改善，提升居民生活品質。

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劉櫂豪表示，南迴鐵路大武路段因加津林及大鳥社區部分居民住家緊鄰鐵道旁，長期以來受到火車噪音影響生活品質，而南迴鐵路電氣化工程施工後，也未見改善，社區部分住家緊鄰鐵道約2至3公尺，火車經過噪音擾民，尤其南下306次自強號約上午9時40分經過，影響居民生活品質。

劉櫂豪要求台鐵儘速研議改善方案，台鐵局人員允諾將請專業團隊進場測量，後續儘速辦理改善措施，以改善噪音擾民問題，提升居民生活品質。（編輯：黃世雅）1110329