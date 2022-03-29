高市公布清明連假防疫守則 進納骨塔以15分鐘為原則

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）因應清明連假南北往來祭祀人潮眾多，高市衛生局長黃志中今天說明防疫守則，建議民眾進入納骨塔以15分鐘為原則，民政局也將提供戶外祭拜桌棚，或鼓勵提前分散，線上祭拜等。

高雄今天新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，且因應清明節連假將至，市府也針對人潮擁擠場所推出連假期間防疫守則，包括外出需全程戴口罩，以及落實實聯制、定期清潔消毒等。

針對清明節掃墓祭祀民眾眾多，衛生局長黃志中下午在防疫會議後記者會說明，市府規定進入納骨塔內祭祀務必配合實聯制、量體溫、手部酒精消毒、保持社交距離等。也建議民眾進入納骨塔以15分鐘為原則。

黃志中說，市府民政局因應防疫，將提供戶外祭拜桌棚供使用、或鼓勵民眾提前、分散，甚至線上祭拜等，以避免進出人潮擁擠場所。

百貨賣場部分，民眾除應落實防疫措施，市府也會在人潮尖峰時段要求業者加開結帳機台、加強距離標示、派員加強疏導，並提高廁所和公共區域清潔消毒頻率。

此外，市府也將派員加強巡查高市各觀光景點，要求業者提高公廁和公共設施消毒頻率至每30分1次；大眾運輸的捷運、輕軌將每30分消毒1次，交通船需每航班都要消毒1次，也會透過廣播、乘客資訊顯示系統加強防疫宣導。

校園活動部分，市府也宣導應加強個人衛生、自我防護措施；教職員工和同住家人如有呼吸道症狀不應輕忽，需立即就醫通報校方。

黃志中更特別宣導，家中如有設籍高雄市65歲（原住民55歲）以上長期臥床或行動不便者長輩，市府提供到宅接種疫苗服務，只要是4月10日前完成3劑疫苗接種，即可獲得700元禮券，市民如有需要可洽轄區區公所申請。（編輯：黃世雅）1110329