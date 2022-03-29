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東石自然生態展示館 兒童節拓印繽紛草葉

2022/3/29 17:54（3/29 18:26 更新）
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林務局嘉義林區管理處29日指出，清明兒童4天連假將登場，期間於鰲鼓溼地東石自然生態展示館將舉辦「壓壓－留下葉片的指紋」活動，帶領小朋友將葉脈美麗繁複的構造留在環保布包上，同時加深對植物的認識。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月29日
林務局嘉義林區管理處29日指出，清明兒童4天連假將登場，期間於鰲鼓溼地東石自然生態展示館將舉辦「壓壓－留下葉片的指紋」活動，帶領小朋友將葉脈美麗繁複的構造留在環保布包上，同時加深對植物的認識。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）林務局嘉義林區管理處兒童節4天連假將在鰲鼓濕地東石自然生態展示館舉辦「壓壓－留下葉片的指紋」活動，讓小朋友將葉脈美麗繁複的構造留在環保布包上，加深對植物的認識。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，時序將進入4月，嘉義東石鰲鼓濕地展現欣欣向榮的春機，來此除了賞鳥，還有豐富的森林生態。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，兒童節4天連假林管處將在東石自然生態展示館舉辦「壓壓－留下葉片的指紋」活動，要讓小朋友認識與欣賞植物美麗的姿態。

李定忠說，在拓印過程中可以仔細觀察葉脈的細微構造，不需繪畫也能將美麗繁複的葉脈構造留在環保布包上。

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李定忠也說，鰲鼓濕地鳥類豐富，整年都有機會看到體態修長的大白鷺，大白鷺在夏季時，穿戴黑色鳥嘴、藍綠眼影，冬天則換上黃色鳥嘴及眼影，有趣的換裝規則像是提醒大家換季時間到了，近日到鰲鼓濕地可觀察大白鷺是否換裝了。

嘉義林管處指出，「壓壓－留下葉片的指紋」活動不用事先報名，民眾可於4月2日至5日上午9時至下午4時直接到東石自然生態展示館服務台報名，每人酌收工本費100元，每日限20名。詳情可上FB「鰲鼓濕地粉絲團」。（編輯：黃世雅）1110329

鰲鼓溼地鳥類豐富，整年都有機會看到體態修長的大白鷺，大白鷺在夏季時，穿戴黑色鳥嘴、藍綠眼影，冬天則換上黃色鳥嘴及眼影，有趣的換裝規則像是提醒大家換季時間到了。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月29日
鰲鼓溼地鳥類豐富，整年都有機會看到體態修長的大白鷺，大白鷺在夏季時，穿戴黑色鳥嘴、藍綠眼影，冬天則換上黃色鳥嘴及眼影，有趣的換裝規則像是提醒大家換季時間到了。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月29日
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