高雄雙捷運聯開首案 衛武營站公告招商

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高雄首宗雙捷運聯合開發案「橘線O10站/黃線Y18站衛武營基地招商案」30日正式公告上網，捷運局表示，全案也是高雄首例領取價值權利金案，初估投資金額約新台幣180億元，至少創造350億元開發價值。圖為完工模擬示意圖。（高雄市政府捷運工程局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄首宗「雙捷運」聯合開發案－橘線O10站/黃線Y18站衛武營基地招商案，今天正式公告上網，並於8月底截止收件。全案也是也是高市第一個採領取價值權利金聯開案。

高雄市政府捷運局今天新聞稿表示，橘線O10站/黃線Y18站招商案，招標資訊可透過捷運局網站開放下載；繼14日辦理台北場招商說明會，將於4月12日在高雄萬豪酒店舉辦招商說明會。

捷運局表示，全案也是高雄首例領取價值權利金案，初估投資金額約新台幣180億元，至少創造350億元開發價值，除增加超過6000人就業機會外，開發後將提升捷運整體運量，帶動地區整體朝TOD導向發展。

高捷黃線預定民國117年底完工通車，未來將以完善地下聯通通道開發大樓、兩個捷運站及通往衛武營、三井LaLaport，民眾可從捷運站進入開發大樓，感受「到站即到店、到站即到家」便利生活。

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全案基地連結衛武營特商區與台鐵機廠兩處大基地共生發展形成「鳳山中城」Twin-Midtown，未來開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展。

依捷運局資料，全案基地位於苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，國道1號交流道下5分鐘，鄰近鳳山生活圈，正對國家級衛武營藝術文化中心，擁有70公頃綠地景觀。西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地，基地內坐擁橘線O10站5號出口及未來黃線Y18站雙捷運，面積約1.8公頃(5450坪)，整體基地方整。（編輯：孫承武）1110330