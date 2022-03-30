基隆3家小吃店兼營卡拉OK違規 市府開罰
2022/3/30 19:16（3/30 19:21 更新）
基隆市政府產業發展處及基隆市警察局29日晚間聯合稽查市內兼營卡拉OK小吃店，查獲3家未依防疫規定申請復業者，當場勒令停業，並移請衛生局依傳染病防治法開罰。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月30日
（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市政府產業發展處及基隆市警察局，昨天晚間聯合稽查列冊224家兼營卡拉OK小吃店，查獲3家未依防疫規定向市府提出申請恢復營業，當場勒令停業並將依法開罰。
基隆COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚持續擴大，基隆小吃店案已累計68例確診，市府產發處今天發布新聞稿表示，依中央流行疫情指揮中心規定，兼營卡拉OK的小吃店要恢復營業，需提出所有從業人員的3日內PCR核酸檢測陰性證明，及施打至少2劑疫苗的證明。
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昨天聯合稽查列冊224家，其中3家未依規定向市府提出申請恢復營業，當場勒令停業，並移請衛生局依傳染病防治法開罰，依法可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
產發處指出，相關復業規定及表格已上傳產發處網站，兼營卡拉OK的小吃店要復業，應檢具基隆市設置視聽歌唱設備營業場所小吃店（兼營卡拉OK）恢復營業申請表及切結書、工作人員名冊等到產發處工商管理科辦理。（編輯：李錫璋）1110330
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