彰化監獄有確診者足跡 暫停接見送餐至4/10

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（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）彰化監獄公告3月31日至4月10日停辦接見與送餐，4月11日起恢復，有民眾誤會懷疑監所內出現確診者。獄方今天回應媒體表示，是確診者足跡，須全面清消，收容人、職員無人確診。

部分縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，確診者足跡多。位於彰化縣二林鎮的法務部矯正署彰化監獄發布公告指出，昨天接獲疾病管制單位通知，3月29日下午有COVID-19確診者足跡，須全面辦理清消。

彰化監獄指出，因此暫定3月31日下午至4月10日停止辦理接見與送入飲食，含4月3日假日接見一併取消，4月11日起恢復辦理接見及送入物品事宜，不便之處請見諒，暫停辦理接見期間，家屬可用通訊設備辦理視訊或電話接見。

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彰化監獄主管今天接受中央社記者訪問表示，確診者是收容人家屬，在接見室隔著強化透明玻璃與收容人講電話，由於玻璃密不透風，收容人無被傳染風險；另外，10名接觸職員進行快篩、PCR核酸檢測目前皆陰性，為安全起見，這10人在家自主健康管理至4月11日。

獄方指出，接見室等處所每天進行清潔、消毒，獲知有確診家屬來探望收容人之後，針對接見室加強清消，目前所內收容人、職員都健康平安，至於確診家屬來自何縣市則不便透露。（編輯：李錫璋）1110401