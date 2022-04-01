更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃源青梅盛產 六龜警啟動「護梅專案」

2022/4/1 16:25（4/1 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市桃源區是南部最大青梅產區，目前正值採收期，六龜警分局桃源分駐所長陳淵賜針對轄區農產品區域，結合義警、民防等協勤民力，加強梅園周邊可疑人車盤查，與農民合作輪流巡守，協助農民守護心血。（六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
高雄市桃源區是南部最大青梅產區，目前正值採收期，六龜警分局桃源分駐所長陳淵賜針對轄區農產品區域，結合義警、民防等協勤民力，加強梅園周邊可疑人車盤查，與農民合作輪流巡守，協助農民守護心血。（六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄桃源區地區目前正值季節性農作物青梅陸續成熟採收。為避免宵小覬覦趁夜潛入果園行竊，六龜警方啟動「護梅專案」，針對梅園、集散場等處所實施重點巡邏防竊。

桃源區地區是南部最大青梅產區，台20線荖濃至梅山口，綿延約35公里長，遍及山陵線，每年產量有100萬噸以上，今年適逢盛產，產量遠大於往年豐收，桃源區近期初採，沿台20線各里區停留點，可見大、小貨車接駁轉載往南投工廠加工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市六龜警分局桃源分駐所長陳淵賜針對轄區農產品區域，結合義警、民防等協勤民力，加強梅園周邊可疑人、車盤查，共同與農民合作輪流巡守，協助農民守護心血。

六龜分局長陳膺方表示，農民除了靠天吃飯，每到收成期間還得憂心農作物失竊，警方為了守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性，啟動「護梅專案」增設巡邏線及密度，讓梅農能安心收成，並籲請民眾如發現可疑立即報案。（編輯：孫承武）1110401

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族