台南蕭壠園區人潮多 黃偉哲宣導防疫安心玩

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台南市蕭壠文化園區在清明節連假期間推出「蕭壠兒童遊樂園」活動，台南市長黃偉哲（前）3日到場與遊客互動並宣導防疫工作。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市蕭壠文化園區在清明節連假期間推出「蕭壠兒童遊樂園」活動，台南市長黃偉哲今天上午前往與遊客互動，呼籲帶孩子出門的家長對疫情保持警覺，配合做好防疫才能安心玩。

台南市政府文化局規劃的「蕭壠兒童遊樂園」活動昨天於蕭壠文化園區登場，推出大型充氣城堡、電動小火車、街頭藝人、展覽，故事屋等系列活動直到5日，昨天活動首日吸引大批人潮，黃偉哲今天上午特地前往與民眾互動並宣導防疫。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，最近國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例有增加趨勢，雖然這幾天台南還能維持「+0」，但還是要呼籲民眾保持警覺，連假期間南來北往的民眾很多，大家在人多的地方，一定要做好防疫工作。

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黃偉哲表示，今天看到很多家長帶著未滿12歲的小朋友一起出遊，但小朋友沒辦法打疫苗，希望所有家長最好打滿3劑，外出時也要經常注意小孩口罩是否戴好，才能安心玩樂。

台南市文化局提供資料指出，此次活動中的「何爺爺跳跳屋」共安排3座大型氣墊城堡，園區並與網路知名圖文畫家「四小折」合作推出趣味立牌，整體設計以馬戲團、動物世界主題呈現，並以糖果繽紛世界、五分車、氣球與過去糖廠意象連結。（編輯：謝雅竹）1110403