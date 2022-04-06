新北2021年Q4住宅價格指數揚 捷運沿線續創新高

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「翻轉新北城市願景展」6日在新北市政府大廳舉行，市長侯友宜（前左）表示，都市更新問題複雜，需要政府的行政效率與民間攜手，創造誘因提升民眾都更意願。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市政府今天公布最新一期住宅價格指數，新北市民國110年第4季全市、大樓及公寓價格指數微幅上漲，捷運站周邊因交通條件、生活機能佳、商業效益，價格持續上漲、創新高。

新北市政府地政局今天公布最新一期住宅價格指數，去年10月至12月全市、大樓及公寓價格指數與上季相較，呈現微幅上漲；各次分區、新成屋、整體開發區、捷運沿線等指數，整體都呈現上漲趨勢。

地政局表示，觀察各次分區的走勢，整體趨勢呈現2%以內的漲幅，其中淡水區110年11月指數為112.49，達近7年來新高點；其它都會區，都達到民國101年起有實價登錄統計數據以來高點；顯見各區域住宅市場持續保持強勁需求，買賣交易熱絡，成交價量俱增穩定發展。

地政局指出，整體開發區指數方面，台北大學特定區、林口新市鎮、淡海新市鎮、新莊副都心及頭前重劃區，生活機能日趨成熟，持續吸引人口遷入，購屋需求上升，帶動區域住宅價格穩定成長，整體呈現上漲走勢；另受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲。

地政局表示，這一季（110年10月至12月）各捷運線指數整體呈現上漲趨勢，板南線（板橋段）、板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線周邊指數，都達到實價登錄統計數據以來高點。

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新北市政府都市更新處今天在市府大樓舉辦「翻轉新北城市願景展」，新北市城鄉發展局長黃國峰表示，捷運沿線周邊的開發及都市更新，帶動整體城市印象的翻轉，不只是城市變漂亮，也變得更安全。

新北市長侯友宜指出，新北市30年以上的老房子有70多萬戶，都市更新問題複雜，遇到「釘子戶」推動更困難，需要政府的行政效率與民間攜手，創造誘因提升民眾都更意願。（編輯：戴光育）1110406