澎湖觀光旅遊季展開 農漁美食進軍本島先行暖身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖農漁產業加工運銷合作社結合農會與養殖業界，14日將前往高雄舉辦「澎湖灣觀光美食展」，搶攻南台灣市場之餘也為即將登場的2022澎湖國際海上花火節等觀光活動暖身，6日舉辦行前記者會，現場示範生魚刀工秀。中央社 111年4月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣6日電）澎湖的觀光旅遊季，隨著後疫情趨緩展開，澎湖農漁產業界等組先鋒隊跨海行銷，同時為今年的四季旅遊與海上花火節等觀光系列活動熱身，盼帶來人潮與商機。

在觀光局澎湖國家風景區管理處與馬公市公所等協助下，澎湖農漁產業加工運銷合作社結合農會與養殖業界「澎湖灣觀光美食展」，14日至26日前往高雄漢神百貨出擊，有最鮮的海味與最強的伴手禮等農漁特產，為即將25日登場澎湖國際海上花火節等觀光系列活動暖身。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎湖灣觀光美食展中，除了為澎湖縣國際海上花火節宣傳外，澎管處將在展場中，全力宣傳澎湖訪古季、賞鷗季、石滬季、奇岩季等四季旅遊、101k自行車賽與菊島跨海馬拉松等國際運動賽事，馬公市公所在推動馬公區域的澎南心動、金色雙島、星空露營、漁村體驗、在地美食娛樂等活動，期盼多管齊下，能帶來人潮。

澎湖農漁產業代表洪疇雲表示，澎湖灣觀光美食展，除了澎湖優鮮、在地農漁名產特產、伴手禮等，產品，還會安排有本土阿利師蔡文智現場表演刀工秀，品嚐道地優質海鮮滋味，為觀光旅遊加分，讓遊客在澎湖觀光旅遊之餘，亦能品嚐到道地的海鮮美味與伴手禮。（編輯：黃世雅）1110406