埔里垃圾篩下物暫置紛爭 居民控污水溢流快清除

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南投縣埔里鎮公所為處理垃圾堆置問題，運送垃圾打包篩下物至桃米里、成功里交界山區暫放，引發反彈，居民6日再指出，連日降雨導致污水溢流，原本清澈水源變得混濁且有臭味，憂心民生水源遭污染，要求盡快清除。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）埔里鎮公所為處理垃圾堆置問題，運送垃圾打包篩下物進入桃米里、成功里交界山區暫放引反彈，居民今天進一步指出，連日降雨導致污水溢流，民生水源恐遭污染，要求盡快清除。

埔里鎮垃圾堆積約4000公噸，但外運量能有限，埔里鎮公所為處理垃圾堆置事宜，原規劃3月10日到5月20日運送垃圾打包篩下物進入桃米里、成功里交界未啟用的掩埋場暫放，雖然位置相對偏遠，但仍引起部分居民不滿，經多方協商，決定篩下物限期移除且不再運入。

這堆垃圾篩下物近期因雨積成臭水池，污水滲入泥土後匯入山溝，居民直指原本清澈水源變得混濁且有臭味，成功里長彭惠珍今天率里民採集水源要向鎮公所陳情，並要求縣府環保局立刻移除篩下物、檢驗水質，甚至不排除到地檢署控告主管機關瀆職、濫倒廢棄物。

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居民接受媒體聯訪指出，這些篩下物夾雜塑膠，塑膠垃圾如何腐熟，請南投縣政府環境保護局說明，且開挖後的坑洞積滿污水「實在臭到不行」，里民聯繫環保局卻被「踢皮球」，他們只是希望雨季前盡快清除這些垃圾篩下物，且要有具體時間表，不要一直拖延。

環保局表示，篩下物處理作業應為逐層覆土堆置腐熟，但作業時遭抗議而無法覆土，可能因此導致污水溢流，預計明天派員採樣檢驗水質；至於篩下物移除暫置地點仍持續尋找，保證在3個月期限內移走，後續環保局會加強溝通，也希望居民體諒。（編輯：謝雅竹）1110406