嘉義市新增1例居隔陰轉陽確診 無公共場所足跡

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嘉義市8日新增一名COVID-19確診個案，市長黃敏惠指出，確診個案為30幾歲男性，4日曾接觸確診者，被匡列居家隔離，5日PCR陰性，7日出現發燒等症狀，再次PCR採檢轉為陽性。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月8日

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市今天新增一名COVID-19確診個案26391，是30多歲男性，4日曾接觸確診者，被匡列居家隔離，5日PCR陰性，7日出現發燒等症狀，再次PCR採檢轉為陽性，均在家中未外出。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會，嘉義市新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案26391，4日與台南市確診案25431接觸，5日下午得知友人確診後，先行以居家抗原快篩檢驗為陰性，均在家中未外出，5日晚間被匡列居家隔離，進行PCR檢驗為陰性。

黃敏惠指出，案26391於居家隔離期間，7日出現發燒、咳嗽等症狀，衛生局立即再次安排就醫採檢，PCR檢驗結果轉為陽性，個案是居家隔離期間陰轉陽，未有公共場所活動史，現已收治專責病房。

黃敏惠呼籲，因應COVID-19社區流行疫情，如民眾收到親友通知為確診個案密切接觸者，在獲得衛生單位進一步指示前，務必留在家中自我隔離。等候期間須佩戴口罩，注意手部衛生並避免與其他同住者接觸或共同用餐。

另外，民眾須自我觀察是否出現COVID-19相關症狀，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常或呼吸喘等疑似確診症狀，可以先用家用快篩進行檢測，如檢測為陽性，須立即聯繫衛生局，衛生單位會盡快協助安排進一步採檢，防堵疫情擴散。（編輯：李錫璋）1110408