屏東新增7例本土病例 護理師確診253人採陰

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣政府今天公布7例本土確診個案及2例外縣市確診者足跡；其中，屏東基督教醫院1名護理師確診，屏基全面篩檢員工及住院病人，截至中午，採檢590人，253人陰性。

縣府今天下午由副縣長吳麗雪召開直播記者會，說明最新疫情狀況及防疫作為，吳麗雪強調，屏基確診護理師2採呈現陰性，衛生局已將血清以最速件送至疾管署南區實驗室檢驗，但相關場域仍持續全面加強清消作業。

截至今天中午，屏基針對員工及住院病人PCR採檢590人，253人陰性，屏基也發簡訊通知6日、7日看診病人及家屬採檢。

吳麗雪表示，目前全縣北中南3家醫院篩檢站及琉球篩檢站持續開設，請足跡重疊者前往篩檢，並請曾至相關場域民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

縣府指出，屏基門診護理師案26259，連假結束後返工作崗位，7日晚間身體不適，自覺發燒及腹痛暫停跟診並採檢，結果陽性確診，疫調指出，護理師於3日至7日間曾至傘兵黑輪、屏東夜市、全聯中正店及萬年店、鞋全家福屏東店及民生店、爭鮮復興店等地，已匡列9名接觸者採檢及居家隔離，35人自主健康管理。

除護理師外，今天新增本土個案，有返鄉高中生案24907的母親案26155、高中生的阿姨案25055、表妹案25592，這個家族累計已有4人感染確診。

另一案25978為案25864小學生的母親，因大兒子（案25146）自新北市返鄉於5日確診，被列為居家隔離，7日凌晨小兒子（案25864）出現高燒、嘔吐、腹痛、頭痛等症狀，陪同由救護車送醫，結果PCR採檢陽性，一家3人都確診收治。

案26154於3日駕車至花蓮聚餐，與表弟（案25695）接觸，返回屏東後6日晚間出現感冒症狀，7日知道表弟確診，自行至醫院採檢結果陽性。案26154曾於5日至潮州火車站搭乘車次3252區間車前往高雄。

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案26258、26260為朋友，都在高雄市一家酒吧工作，6日公司通知與確診者足跡重疊，自行購買快篩劑檢測為陽性，經送醫PCR檢測雙雙確診。

外縣市足跡部分，高雄市男子案25601於4日晚間到屏東縣KTV消費，5日出現發燒、頭痛等症狀，到醫院採檢陽性；新北市女子案26234及友人於1日南下，與案26392一同到恆春旅遊，7日返回北部前篩檢陽性確診，足跡在恆春地區。（編輯：黃世雅）1110408