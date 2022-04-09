高市圖「雄愛閱」分析 疫情下電子童書成借書新潮流

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高雄市立圖書館公布「2021雄愛閱分析報告」，並在館內舉辦每月好書推薦、SDGs永續發展書展等主題書展，供遇到選書難題的讀者參考選閱。（高市圖提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市立圖書館分析高雄去年選書潮流並公布報告，其中「小說」登熱門關鍵字與文學類借閱榜首，童書漫畫則多借閱科學、數學、環境教育等主題，電子書借閱則有大量童書上榜。

4月23日世界閱讀日將至，高雄市立圖書館公布「2021雄愛閱分析報告」，從高雄人閱讀力分析高雄選書潮流，反映高雄「流行書」和民眾心靈需求。

高市圖說明，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致民眾無法自由自在出門走動，工作、家庭壓力倍增，輕鬆、充滿想像力的「小說」躍升為民眾解悶的閱讀第一首選，成為熱門關鍵字第一名；第二、第三名則為「屁屁偵探」和「文創風」。

文學類排行部分，高市圖說，民眾借閱以小說類為主，第一名、第二名分別由近年改編成熱門電視劇的電競小說經典「全職高手」及歷史架空穿越小說「慶餘年」拿下。第三名則為全系列總銷量超過2000萬冊、改編成動畫、漫畫及電影的日本奇幻輕小說「Slayers!秀逗魔導士」。大受小朋友歡迎的「屁屁偵探」也在預約書排行榜前段班。

非文學類圖書部分，高市圖與國家圖書館對於的借閱排行榜同由出版7年仍熱度不減的「被討厭的勇氣：自我啟發之父阿德勒的教導」拿下第一。第二則為「蔡康永的說話之道」。「蔣渭川和他的時代」拿下第三名，高市圖分析是去年因應「台灣文化協會」創建百年，辦紀念書展與國高中閱讀推廣，引發讀者興趣。

高市圖為南台灣繪本重鎮，童書、漫畫中以科學、數學、環境教育等主題最受讀者歡迎。去年冠軍是用數學邏輯來解決日常問題的「楓之谷數學神偷」；第二名則是主角在雨林邊找救援、邊探索認識稀有生物的「雨林冒險王」。「張小右的地球大冒險」、「十萬個為什麼：動物世界」、「科學實驗王」等書也大受親子歡迎。

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電子書借閱熱門排行榜，除第一名與國圖同為「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」，其餘前9名則皆為「不會游泳的青蛙」、「神奇柑仔店」等童書，顯示疫情期間大人小孩都逐漸養成利用電子書平台借書習慣。且高市圖去年新上架「喜閱網@高市圖」、HyRead eBook等電子書平台，電子書館藏量突破11萬冊、全年電子書借閱上看90萬冊，電子書已成民眾閱讀新選擇。

高雄市政府文化局長王文翠表示，高雄市人均借閱率冠全台六都，且讀者借閱情形不畏疫情逐年攀升，穿梭在大街小巷傳遞書香、全年264場的圖書館外展服務「行動書車」是一大助攻。她也預告，世界閱讀日將至，圖書館再有突破，將集結「書車繞境」、「書車傳承」儀式，並以各分館特色辦閱讀市集、賓果25問抽大獎等活動，持續拓展閱讀的闊度與高度。（編輯：黃世雅）1110409

高雄市立圖書館公布「2021雄愛閱分析報告」，除第1名為「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」，其餘前9名則皆為「不會游泳的青蛙」等童書，顯示疫情期間大人小孩都逐漸養成利用電子書平台借書習慣。（高市圖提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月9日

高雄市立圖書館公布「2021雄愛閱分析報告」，從高雄人閱讀力分析高雄選書潮流，反映高雄「流行書」和民眾心靈需求。（高市圖提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月9日