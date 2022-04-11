立法院社環委員會台南考察 盼加速廢棄物清理整治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院社會福利及衛生環境委員會11日到台南南科管理局舊有掩埋場考察廢棄物移除工作進度，再轉往二仁溪沿岸了解廢棄物整治工作。（賴惠員服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台南市考察科技部南部科學園區管理局舊有掩埋場及二仁溪沿岸廢棄物處理進度，要求加快廢棄物去化速度及規劃足量處理設施。

考察團由立法院社環委員會召集人民進黨立委賴惠員邀集行政院環保署、經濟部水利署、南科管理局及台南市政府環保局等單位代表出席，先前往南科管理局舊有掩埋場考察廢棄物移除工作進度，再轉往二仁溪沿岸了解廢棄物整治工作。

賴惠員服務處發布新聞稿指出，南科園區為台積電公司主要投資建廠的重點園區，絕對不能影響到擴廠進度，區內垃圾處理問題刻不容緩，才能吸引世界一流廠商來台南投資建廠，希望南科管理局加速辦理，縮短清除時間並於9月底提出完整去化期程計畫，並儘快規劃足量事業廢棄物處理設施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市環保局發布新聞稿表示，市府重視二仁溪廢棄物污染案，但此案屬歷史共業，行為人已不可考，相關清理經費已爭取中央專案協助，並透過相關單位協力合作模式，致力使二仁溪環境恢復。

台南市環保局長謝世傑指出，環保局已與環保署及水利署第六河川局合作，完成清理二行娘娘廟附近裸露的電子廢棄物，但二仁溪整體沿岸廢棄物移除處理所需經費龐大，將由水利署、環保署、地方政府等相關單位共同合作，研商最佳移除及處理方案計畫。（編輯：陳仁華）1110411