盧秀燕市議會施政報告 台中正在蛻變中

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市長盧秀燕今天在市議會進行施政報告時指出，正積極推動各項建設，包括台中巨蛋、台中國際會展中心、綠美圖等，市府團隊努力打造幸福宜居城市，台中正在蛻變中。

台中市議會今天召開第3屆第7次定期會，安排盧秀燕進行施政報告，她在會中細數市府3年多來的蛻變，但市議員江肇國、邱素貞、林祈烽、張玉嬿、楊典忠等都質疑市政的推動出現瓶頸。

盧秀燕表示，市府積極推動各項建設，台中綠美圖、台中國際會展中心及台中巨蛋陸續開工；「公托公幼及親子館倍增計畫」持續推動中、以「家」精神所打造的「台中好宅」也提前達標，市府團隊努力逐步讓台中這個家更好、更溫暖，「台中正在蛻變中」。

盧秀燕指出，市府面對過去存在已久的棘手問題，勇於處理、努力突破困境，從打通大智路，成功創下「全台最大住商大樓拆遷案」的典範；「台中國際會展中心」與「台中綠美圖」也排除障礙積極開工；捷運綠線正式營運；肉品市場從「鄰避設施」原地轉型為「鄰聚設施」等多項政策，宣告台中正在蛻變，也越來越符合市民對於所謂幸福城市的想像。

盧秀燕說，到今年4月1日，台中的投資總額已高達1兆477億元，廣三崇光企業也投入約200億元打造烏日高鐵超級娛樂購物城、斥資65億元的漢神洲際購物中心則已於去年10月底動工，再加上已正式開幕的三井Outlet Park二期與預計今年下半年開幕的三井LaLaport，開創台中無限商機。

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對於盧秀燕的施政報告，邱素貞表示，過去盧秀燕常說「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，但最近已悄悄改為「開不了工的要開工，完不了工我們積極完工」，顯然市政推動出現瓶頸，希望盧秀燕不要說一套做一套，名不副實。

林祈烽則認為，盧秀燕護兒不力，所以施政報告中隻字不提，他已和市議員鄭功進聯合各黨派議員連署提案，只要業者有重大、累犯或隱匿通報的虐嬰虐童事件，經主管機關調查屬實，就要撤照處分。（編輯：黃世雅）1110412