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國際古蹟遺址日 高雄中都磚窯廠化身藝術市集

2022/4/13 11:47（4/13 12:11 更新）
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高雄市文化局規劃國際古蹟遺址日活動，將於16、17日在中都唐榮磚窯廠舉辦市集、講座等活動。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月13日
高雄市文化局規劃國際古蹟遺址日活動，將於16、17日在中都唐榮磚窯廠舉辦市集、講座等活動。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月13日
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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）4月18日國際古蹟遺址日，高雄市文化局推出企劃活動，將於16、17日在「中都唐榮磚窯廠」舉辦市集、導覽等，並開放打狗英國領事館、鳳儀書院等免費入園，邀民眾感受高雄百年風華。

文化局今天發布新聞稿表示，4月18日是聯合國教科文組織通過的國際古蹟遺址日（International Day For Monuments and Sites），也稱為世界遺產日，文化局將於16、17日針對國際古蹟遺址日推出企劃活動。

文化局長王文翠表示，高雄做為一個百年城市，有著豐富的文化資產建築，藉著國際古蹟遺址日鼓勵大家多來了解高雄精彩的歷史文化，更首次在中都磚窯廠策畫大型活動，展現工業城市特殊的人文景觀風貌。

位於愛河畔的中都唐榮磚窯廠，是高雄第一家磚仔窯，也是台灣現存最完整的磚窯工業建築群，2005年公告為國定古蹟。

文化局與三和瓦窯、La Rue Market與打狗文史再興會社等單位合作，4月16、17日在中都磚窯廠舉行藝術市集、三和瓦窯的磚砌手做課程及導覽磚窯廠等活動，並邀磚窯廠老員工分享當年工廠點滴。

此外，4月16、17日打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山車站、逍遙園等高雄文化資產場館，也將免費開放入園，邀民眾一起體驗高雄文資之美。（編輯：謝雅竹）1110413

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