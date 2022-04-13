新北舉辦節電媒合會 促各界有效節能減碳

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北節電媒合會今天起2天於新北市政府舉辦，邀集11家綠能節電產品業者設攤與企業「節電媒合」，提供購置節能設備最低5折起的優惠及用電健檢等服務，促各界有效節能減碳。

新北市副市長劉和然及經發局長何怡明今天和多家業者代表共同主持新北節電媒合會啟動儀式，劉和然表示，媒合會去年因疫情停辦，今年邀集11家綠能節電產品業者設攤與企業「節電媒合」。

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他表示，近年來「減碳」已成為全球最關注的議題，新北市多年來積極推動節電政策。為提供企業及家庭汰換耗能家電及設備，這場媒合會歡迎業者及民眾參與，與會者不僅可以最低5折的優惠購置節能設備，還能參加用電健檢及講座，有機會抽除濕機等好禮。

經發局表示，新北節電媒合會是針對新北市轄內小型服務業及工商業提供節能方案和汰舊補助優惠，預計可完成超過百件媒合洽談案。活動以節能經驗分享、能源健檢服務、產品展示活動及交流媒合等方式進行，有效協助地方業者達到進一步的節能減碳成效。（編輯：李錫璋）1110413