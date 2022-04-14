台南七股科工區加速開發 規劃增設環保用地

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台南市政府於台糖三股農場開發七股科技工業區，目前正在進行整地工程，預計今年底完成第一期整地工程（43.85公頃），同時提送環保署進行環境差異影響評估，於區內增設環保用地，以解決事業廢棄物問題。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府於台糖三股農場開發七股科技工業區，目前正在整地中，整體土地使用計畫以同步建廠、分期分區施工加速開發，並將提送環差影響評估，增設環保用地處理事業廢棄物。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，七股科技工業區總面積達141.34公頃，約可提供127家廠商進駐，預估可創造新台幣289億產值及增加1萬個就業機會。

台南市經發局長陳凱凌表示，七股科技工業區開發將依水利署最新修正水利法的「出流管制」規定檢討滯洪量，並導入低衝擊開發及海綿城市觀念，規畫設置2座滯洪池，並搭配公園窪地、綠地草溝與排水箱涵等空間，可有效改善當地易淹水問題，打造免於淹水的產業發展基地。

陳凱凌指出，工業區開發後除設置約63.84公頃公共設施用地外，其餘約77.5公頃土地將供廠商設廠使用，其中保留10公頃產業用地供未登記工廠優先進駐，協助解決違章工廠問題。未來將優先引進符合低污染、低耗能產業、南科中下游支援產業及地方特色產業。

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他說，七股科技工業區開發工程於今年1月24日申報開工，分二期進行開發施工，目前已完成先期環保設施（南側洗車台）建置，預計今年底完成第一期整地工程（43.85公頃），同時提送環保署進行環境差異影響評估，於區內增設環保用地，以解決事業廢棄物問題。

陳凱凌指出，七股科技工業區第一期道路及管線工程預計可於113年完成，第二期預計於114年底完成整地、道路及管線相關工程（97.30公頃），全區預定於116年10月前完工。（編輯：黃世雅）1110414