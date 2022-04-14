音圖中心恐延宕 北市府文化局估113年動工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北14日電）北市議員鍾沛君今天指出，音樂與圖書中心工程延宕，市府改標案因應何時動工？北市文化局表示，今年底完成拆除工程，因改傳統標，需經都市設計審議，預定民國113年動工。

台北市議會下午召開教育部門大會質詢及答覆，北市文化局等官員列席。國民黨籍北市議員鍾沛君質詢，台北市音樂與圖書中心工程曾流標4次，依資料，北市府為此改標案，但柯文哲日前到議會施政報告，卻未多加說明標案等進度。

北市文化局代理局長蔡宗雄答詢，北市音圖中心工程標案過去採統包方式，為讓招標順利及因應議會要求，改為傳統標並分2種標案，其中建築師標案5月上網公告、工程標案預定11月完成。

蔡宗雄說，音圖中心正進行拆除工程，今年底可完成拆除現地既有建物，且依議會要求，原發包方式從統包改傳統標，傳統標要通過都審才能動工，預計明年通過都審、民國113年初動工。

文化局補充，北市音圖中心總工程費約新台幣74億餘元，包含工程費71億餘元、專案管理等費用約2.6億餘元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，鍾沛君指出，音圖中心工程不應成為下一任市長的爛攤，要求加速完成。自由電子報報導，市長柯文哲在近期晨會提到音圖中心是前副市長林欽榮執意要蓋；鍾沛君質詢問及是否有此事？蔡宗雄回應，印象中沒這項會議。

北市府規劃在美國在台協會（AIT）舊址打造台北市音樂與圖書中心，設置1500席國際級專業中西樂音樂廳、600席多媒體排練空間、收藏90萬冊藏書等，以及台北市立交響樂團、國樂團的團練及辦公空間。（編輯：方沛清）1110414