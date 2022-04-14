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苗縣「班班有冷氣」提前達標 夏季上課不再悶熱

2022/4/14 19:27（4/14 19:41 更新）
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苗栗縣政府14日表示，配合中央推動「班班有冷氣」政策，縣轄145所高中以下學校班級教室已於2月全面完成冷氣裝設與電力系統改善，學生們這個夏天將可有更舒適的上課環境。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月14日
苗栗縣政府14日表示，配合中央推動「班班有冷氣」政策，縣轄145所高中以下學校班級教室已於2月全面完成冷氣裝設與電力系統改善，學生們這個夏天將可有更舒適的上課環境。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月14日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣配合中央推動「班班有冷氣」政策，2月已完成縣轄145所高中以下學校教室裝設冷氣，今年起師生夏天上課不再悶熱難耐；縣長徐耀昌今天視察竹南鎮大埔國小教室安裝冷氣情形。

行政院擬定111年5月前達成「班班有冷氣」政策，且為維護用電安全，全面啟動校園電力改善工程。苗栗縣政府教育處指出，苗栗縣轄145所高中以下學校、3406間班級教室，已在2月全面完成冷氣機裝設與電力系統改善，共計安裝6783台冷氣，總經費合計新台幣9億5180餘萬元，提前達標。

苗栗縣長徐耀昌今天會同教育處長葉芯慧及多名議員，視察竹南鎮大埔國小教室安裝冷氣情形，校方透過85吋電視播放陽光鋼鐵人棒偶劇，引導學童了解使用冷氣時也能節約用電，同時安排小小解說員解說即時資訊面板的資訊。

徐耀昌現場操作新建置的能源管理系統，透過系統控制開啓冷氣及調整設定溫度，系統可即時顯示學校總用電量、各班冷氣機使用電量等資訊。

徐耀昌指出，隨著氣候變遷，台灣夏天氣溫動輒高達攝氏35度以上，悶熱的教室影響學生學習效能、降低學習效率，在「班班有冷氣」目標下，各校學生今年夏天開始，無論城市、鄉村都能擁有舒適的學習環境，有助提升學習意願及專注力。

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許多家長關心什麼時候可以開始吹冷氣，教育處表示，台灣常態從5月份開始進入氣溫炎熱時節，中央也有統一訂定以室內溫度超過28度以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標（AQI）高於紅色警示等時機為原則。

此外，教育處指出，苗栗縣自92年起推動校園太陽能發電，目前設置容量約為2萬5637瓩，若以北部地區每瓩最低發電量1050度計算，全縣公立高中以下學校約可產出2692萬度電，超出「班班有冷氣」預計消耗用電總量，平常使用冷氣的電費及維護費部分，將由政府全數負擔，另外學校定期與PV-ESCO廠商收取回饋金，此固定收入可挹注校務基金，也可用於補助各校冷氣電費及維護費，以減輕家長負擔。（編輯：陳仁華）1110414

苗栗縣配合中央推動「班班有冷氣」政策，現已完成145所學校、3406間教室冷氣裝設及電力系統改善，縣長徐耀昌（左4）14日到竹南大埔國小視察，體驗操作新建置的能源管理系統。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月14日
苗栗縣配合中央推動「班班有冷氣」政策，現已完成145所學校、3406間教室冷氣裝設及電力系統改善，縣長徐耀昌（左4）14日到竹南大埔國小視察，體驗操作新建置的能源管理系統。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月14日
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