清大兼任助理教授媒合科技公司 捐贈兒童口罩

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國立清華大學兼任助理教授，同時也是國民黨文傳會副主委何志勇（右），近期與一間科技公司合作，預計捐贈萬片口罩給新竹地區弱勢及孩童，盼提升防疫量能，並呼籲政府重視城鄉差距，促進縣市共榮。（何志勇提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月15日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）國立清華大學兼任助理教授，同時也是國民黨文傳會副主委何志勇，近期與一間科技公司合作，預計捐贈萬片口罩給新竹地區弱勢及孩童，盼提升防疫量能。

何志勇提供新聞資料表示，萬泰科技公司捐贈3萬片兒童用「ACT銀銅鈦抗菌口罩」，委由何志勇媒合受贈單位，目前已將1萬3000多片口罩捐贈給教會、社福團體及國小。

何志勇指出，希望從媒合民間企業投入公益、捐贈防疫物資開始，呼籲政府重視城鄉差距，改善新竹周邊郊區的公共建設與教育資源，促進縣市共榮。

萬泰科技公司董事長特助張程閔於稿中表示，萬泰科技投入公益、捐贈有抗菌抗病毒專利的透氣ACT口罩，對於守護未能夠接種疫苗的學童健康別具意義，期盼小朋友能夠在舒適健康環境下學習成長。

張程閔指出，萬泰ACT銀銅鈦口罩是將半導體技術應用於不織布及紡織產品，抑菌效果已獲具有SGS國際標準機構認證。（編輯：李錫璋）1110415