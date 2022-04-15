宜蘭宮廟宗教旅行團群聚 彰縣增9人確診

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣今天新增11例確診案例，有9例為宜蘭宮廟宗教旅行團成員及親友，彰化縣衛生局指出，旅行團曾去過10縣市的18間宮廟，彰化縣有96人參加旅行團，外縣市也已有9人確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中宣布，新增1209例本土病例再創歷史新高、境外移入增75例，本土個案分布19縣市，彰化縣有3例。

彰縣府則宣布，彰化新增11例確診案例，有10例未列案號，另有2名確診者在昨天公布，今天中央才給案號；彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，11名確診者中，有1人為彰化二基醫院人員，另1人則為縣內某高中教師，曾前往台北訪友，昨天出現發燒等症狀確診，曾和教師一起用餐的教職人員經採檢都為陰性，學校今天也停課1天。

葉彥伯指出，另新增9例確診案例都是與宜蘭宮廟宗教旅行團相關，經查彰化縣有96人參加旅行團，衛生局昨晚通知全部團員及相關接觸者前往醫院採檢，驗出有8名團員、1名親友確診。

葉彥伯說，由於旅行團人數高達501人，遊覽車又設有卡拉OK，已知外縣市有9人確診，衛生局也會注意旅行團團員健康情形，以防疫情擴大。（編輯：謝雅竹）1110415