疫情衝擊屏東觀光 景點遊客銳減一半以上

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）COVID-19疫情升溫，屏東縣這幾天每日確診病例多在10例以上，不少足跡遍及景點，也讓恆春、小琉球等景點假日遊客量銳減一半以上，業者無不盼望能趕快走出疫情陰霾。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，不少足跡遍及屏東恆春半島、小琉球及屏東各景點，這些景點4月份假日遊客量銳減，上週末和這週末更銳減一半以上。

屏東市勝利星村4月以前，假日中午就湧現人潮，但近2週園區旁及附近餐廳有確診者足跡，加上這2天全台上千例確診，今天中午，整個園區空盪盪，遊客稀稀落落，藝術工坊業者在門口掛上「疫情退散」布條。

位在園區旁的北方麵館，平常假日客滿，今天中午只坐了4桌，業者表示，原本假日客人多到要排隊，這2週非常冷清，客人減少一半以上，希望情況不要再壞下去。

不少確診者足跡的墾丁也大受影響，墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，4月份訂房退了3至4成，原本今天訂房有8成，目前只剩4成，退訂潮到5月初，5月中的訂房，遊客還在觀望。

小琉球今天整個島空盪盪，遊客稀少，琉球鄉觀光發展協會理事長許博瀚表示，小琉球有民宿業者到「天上人間」小吃店消費確診，連帶衝擊到小琉球觀光，4月住宿退了一半以上。

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許博瀚說，4、5月是小琉球觀光旺季，天氣最適合旅遊，6月至8月由於西南氣流，容易下雨且風浪不穩定，是觀光淡季，希望這波疫情趕快散去，也希望大家能夠把疫苗打好打滿，安心出遊。

屏東縣政府今天在屏東火車站及潮州火車站提供莫德納疫苗施打，民眾大排長龍等待，一些診所也湧現排隊施打疫苗人潮，不少人打第3劑，也有人打第2劑。有民眾表示，因為想參加國內旅遊，旅行社要求打3劑才能參加，特地前來施打第3劑。（編輯：郭諭儒）1110416