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疫情衝擊屏東觀光 景點遊客銳減一半以上

2022/4/16 15:12（4/16 16:45 更新）
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受近期國內疫情持續升溫影響，屏東市勝利星村創意生活園區假日人潮銳減，16日雖逢週休假日，園區遊客卻不多。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月16日
受近期國內疫情持續升溫影響，屏東市勝利星村創意生活園區假日人潮銳減，16日雖逢週休假日，園區遊客卻不多。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月16日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）COVID-19疫情升溫，屏東縣這幾天每日確診病例多在10例以上，不少足跡遍及景點，也讓恆春、小琉球等景點假日遊客量銳減一半以上，業者無不盼望能趕快走出疫情陰霾。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，不少足跡遍及屏東恆春半島、小琉球及屏東各景點，這些景點4月份假日遊客量銳減，上週末和這週末更銳減一半以上。

屏東市勝利星村4月以前，假日中午就湧現人潮，但近2週園區旁及附近餐廳有確診者足跡，加上這2天全台上千例確診，今天中午，整個園區空盪盪，遊客稀稀落落，藝術工坊業者在門口掛上「疫情退散」布條。

位在園區旁的北方麵館，平常假日客滿，今天中午只坐了4桌，業者表示，原本假日客人多到要排隊，這2週非常冷清，客人減少一半以上，希望情況不要再壞下去。

不少確診者足跡的墾丁也大受影響，墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，4月份訂房退了3至4成，原本今天訂房有8成，目前只剩4成，退訂潮到5月初，5月中的訂房，遊客還在觀望。

小琉球今天整個島空盪盪，遊客稀少，琉球鄉觀光發展協會理事長許博瀚表示，小琉球有民宿業者到「天上人間」小吃店消費確診，連帶衝擊到小琉球觀光，4月住宿退了一半以上。

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許博瀚說，4、5月是小琉球觀光旺季，天氣最適合旅遊，6月至8月由於西南氣流，容易下雨且風浪不穩定，是觀光淡季，希望這波疫情趕快散去，也希望大家能夠把疫苗打好打滿，安心出遊。

屏東縣政府今天在屏東火車站及潮州火車站提供莫德納疫苗施打，民眾大排長龍等待，一些診所也湧現排隊施打疫苗人潮，不少人打第3劑，也有人打第2劑。有民眾表示，因為想參加國內旅遊，旅行社要求打3劑才能參加，特地前來施打第3劑。（編輯：郭諭儒）1110416

屏東勝利星村創意生活園區近期因園區旁及附近餐廳都有確診者足跡，再加上這幾天全台疫情燒不停，16日假日到訪遊客數量銳減，有業者在門口掛起布條，盼疫情早日退散。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月16日
屏東勝利星村創意生活園區近期因園區旁及附近餐廳都有確診者足跡，再加上這幾天全台疫情燒不停，16日假日到訪遊客數量銳減，有業者在門口掛起布條，盼疫情早日退散。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月16日
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