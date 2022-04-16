苗栗新增12例確診 6名外籍移工6名本國人

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣16日電）苗栗縣今天新增12例確診，其中有6名是外籍移工，6名為本國籍。另也有1例外縣市確診者足跡，縣府持續匡列店家員工及客人進行採檢和實聯制簡訊發放。

中央疫情指揮中心公告苗栗縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）12例確診，其中位於竹南鎮的科技公司有7例，包括外籍移工5人（案32685至32687、案33008、案33328）及居住在頭份市的本國籍員工2人（案33309為41歲女性、案33330為38歲男性） 。

另外，同樣位於竹南鎮的案33329為越南籍20歲女性移工，曾與佳邦確診移工有接觸史，匡列後採檢確診。

居住於苗栗市的一對情侶（案32688為30歲男性、案32689為28歲女性），於銅鑼科學園區一處工地工作，因曾找居住在花蓮的姐姐遊玩，接獲姐姐確診通知後，自購家用快篩自篩陽性，至醫院採驗確診。

案33010為24歲男性，居住頭份市，任職於頭份市某間餐廳，因居住在新竹的同事昨天確診，故全部員工進行PCR（核酸檢測）採檢，這名個案陽性確診。

案33331為32歲男性，居住頭份市，於竹南鎮某電子廠上班，因有張惠妹演唱會確診者足跡接觸史，自行於15日晚間8時至醫院採檢PCR，今天上午8時確診。

苗栗縣政府表示，經疫調，案32685、案32686、案33008無苗栗縣公共場域活動史，而涉及轄內公共場域部分均已完成清消，相關疫調持續進行中。

此外，今天接獲彰化縣通知有1例外縣市確診者足跡，於4月10日曾到過石門客棧休閒農場，持續匡列員工及客人，進行採檢和實聯制簡訊發放，已完成清消。（編輯：謝雅竹）1110416

（苗栗縣政府提供）

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