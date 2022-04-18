雲林新增5確診 麥寮婚宴再爆4人染疫

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（中央社記者黃國芳雲林縣18日電）雲林縣今天增加5名COVID-19確診，其中4人與麥寮一分利海鮮婚宴案相關，目前分別安排收治於外縣市集中檢疫所或是在醫院隔離治療。

雲林縣政府發布新聞稿表示，今天增加5名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，分別為個案35260、35261、35262、35266、36169，確診者足跡出現在斗六、麥寮等地，已完成環境清消。

衛生局長曾春美表示，麥寮婚宴案今天再增4確診，分別為案35260，30多歲男性，為昨天公布案33743、案33744（2人為夫妻）的同住家人，平時在台西鄉自有場域工作，身體無不適症狀，因參加10日麥寮婚宴被匡列居家隔離，17日採檢PCR結果陽性，已收治於外縣市集中檢疫所。

曾春美指出，案35261，60多歲男性，平時在台西鄉工作，因參加10日麥寮婚宴被匡列居家隔離，17日快篩檢測陽性，由衛生所安排至醫院採檢PCR結果陽性，已收治於外縣市集中檢疫所。

曾春美說，案35262，60多歲男性，平時在台西鄉工作，與案33743、案33744夫妻是親戚關係，案33743與妻子於10日參加麥寮婚宴後，曾前往案35262家中泡茶聊天，案35262於16日出現咳嗽症狀，17日採檢PCR結果陽性，已安排在醫院隔離治療。

曾春美表示，案36169，未滿10歲女童，為麥寮婚宴案31341（14日公布確診）的小孩，因此被匡列居家隔離，14日PCR採檢陰性，17日有發燒等症狀，由衛生所安排至醫院PCR採檢結果陽性，已收治醫院負壓隔離病房。

另外，案35266，20歲男性，16日因親友（案34502）確診，被匡列居家隔離，自述無相關症狀，17日安排至醫院PCR採檢陽性確診，已收治外縣市集中檢疫場所。

衛生局表示，雲林縣今天公布5名確診個案，但中央清單列雲林有6名個案，這一個案36168為職業軍人，因居住地在台南，已轉知台南市政府。（編輯：陳仁華）1110418