雞隻抗生素超標難防 北畜2週內提改善方案

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市議員今天質疑台北畜產公司對含抗生素藥物「磺胺劑」超標雞隻無法事前管控，只能事後檢驗；北畜總經理謝林玲玲說，將和中央及養雞協會討論，2週內提出具體精進改善方案。

台北市議會財政建設委員會進行業務單位工作報告與答覆，台北畜產運銷公司總經理謝林玲玲報告表示，衛生管理方面，目標期望能達到自主檢驗合格率為百分百，期間談到去年雞隻含抗生素「磺胺劑」超標計有1件（50隻）。

無黨籍市議員楊靜宇質詢，北畜抽驗雞隻狀況，若有超標狀況者，是否先前早已賣出至市場轉銷，甚至可能已進入消費者的肚子，有無改善方式。

新黨籍市議員侯漢廷也表示，「磺胺劑」超標雞售出恐無解決方式，有無防制措施；無黨籍市議員邱威傑則問，是否會修改相關管制規則。

謝林玲玲說明，所有禽隻進入北畜需附健康檢驗證明，目前檢驗項目有3種，包含過氧化氫（當場檢驗）、藥物殘留（現場檢驗）和磺胺劑（送第三方）等篩檢，不合格者將立即扣下雞隻進行冷凍送化學銷毀。

她表示，目前雞隻交易作業流程，為大型運禽車於晚間7時後進場卸貨，約晚間10時後進行整理作業，屠宰作業則約在晚間11時過後，抽雞檢測隔天才能進行，且因北畜無法自行檢測「磺胺劑」而需送至第三方，需時2至3週後才會得知結果。

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謝林玲玲提到，若得知有雞隻「磺胺劑」超標，會回溯至養雞場檢討、輔導，且之後14天都不能進場售雞，待後續重新檢測過關才能恢復交易，針對「磺胺劑」超標雞問題，後續將和中央及養雞協會討論精進控管流程，致力從養雞場開始防堵問題。

財建委員會第二召集人黃郁芬現場裁示，如何讓消費者買到安心食材，是北市府需把關工作，北畜公司需在2週內提供雞隻肉品檢驗精進改善說明方案。（編輯：方沛清）1110418