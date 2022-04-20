議員指催收逾期書成效差 北市圖：設多元管道通知

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（中央社記者劉建邦台北20日電）北市議員王浩指出，北市立圖書館約26萬餘本書逾期未還，每年編列催收書籍預算，但成效差。北市立圖書館今天表示，已設多元管道，包含以存證信函通知逾期未還書的民眾。

國民黨籍台北市議員王浩發質詢稿指出，經索取資料發現，統計至今年3月，市立圖書館逾期未還書達26萬餘本，有些超過20年以上，像民國81年至90年未歸還書，共16萬餘本。

他說，市立圖書館目前催收逾期書方式包含手機簡訊、電話、書面、電子郵件等，催收費增加，成效卻差，像104年至去年，以新台幣559萬餘元寄簡訊，仍有過半數民眾未還書，應檢討催收流程及罰款機制。

台北市立圖書館發新聞資料回應，民國81年至93年採舊系統，並由人工以電話催還書籍，可能因時間長久，讀者有工作等異動或未更新個人資料等因素，大部分已無法聯繫，但從93年起至去年，已建立多元催繳逾期書籍方式，像電子郵件、手機簡訊、電話語音、書面等，更以存證信函通知逾期未還書籍的民眾。

市立圖書館表示，每年編列約100萬元預算催收逾期書，統計104年至去年，累計559萬餘元簡訊費，其中63萬餘元才是用於催還書籍通知簡訊。

市立圖書館指出，依規定，借書應在規定期限內歸還，逾期就停止借閱及預約，且民眾還書後，要等停權日到期或繳清違約金，才可恢復借閱及預約，而考量公共圖書館是鼓勵民眾閱讀，不會調整違約金。（編輯：李亨山）1110420