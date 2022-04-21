南橫最後一哩路再等等 工程收尾月底暫不通行

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）南橫公路預定5月初有條件復通，但梅山口至天池段29日、30日暫不開放民眾通行。甲仙工務段長陳正偉透露，通車前還有幾處邊坡要整理，以及相關交通測試、人員訓練等。

甲仙工務段段長陳正偉今天上午向中央社記者表示，台20臨105線0K~25K（梅山口至天池路段）29、30日兩天暫不開放一般民眾通行，是因天池以上還有幾處邊坡仍待整理收尾，且要讓大型吊車進駐施工，在通車前做最後的環境整理、交通測試，人員訓練等，以免通車後經過邊坡工區時又要等候交管。

陳正偉也透露，30日上午10時在天池跟啞口兩處會有祈福活動，屆時除了將邀請地方意見領袖以及辛苦施工廠商參與外，也會控管人車進出，期盼南橫最後一哩路圓滿順利。

為因應111年度南橫公路汛期災害整備，並為迎接後續預定5月初天池至向陽路段有條件通車，達到南橫公路全線有條件復通，公路局第三區養護工程處今天新聞稿指出，通車前將併同已有條件開放梅山口至天池路段作最後階段防災設備測試，將於4月29、30日於南橫公路梅山口至向陽路段，各瓶頸路段及隧道辦理防災設備巡檢及系統測試，測試期間一併辦理沿線保全、防汛人員實地教育訓練、管制演練及沿線環境整理。

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三工處交通及行控中心表示，因測試及演練作業將密集動用相關人員及大型機具進出，為使相關作業安全及順遂，因此，29、30日兩天台20臨105線0K~25K（梅山口至天池路段）將暫不開放一般民眾通行。提醒這兩天有意前往南橫公路管制路段的用路人，提前規劃其他行程。

全路段交通設施及防災設備整備完成後，南橫公路將以更安全、更智慧的面貌展現來服務用路人，在南橫公路全線復通前的「最後一哩路」做總整理，造成用路人不便還請見諒。（編輯：孫承武）1110421