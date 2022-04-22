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民進黨台南市議員初選民調 33人出線

2022/4/22 14:05
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（中央社記者張榮祥台南22日電）民進黨台南市議員選舉黨內初選民調落幕，市黨部今天公布33名出線名單，待6月8日中執會通過公告提名，目標是拿下台南市議會過半席次。

民進黨台南市黨部今天發布新聞稿指出，民進黨台南市議員選舉黨內初選民調18日至21日共4天，執行過程中有爭議選區，全數提交中央黨部民調中心裁處。各選區出線名單如下：

第1選區（後壁區、東山區、白河區、鹽水區、新營區、柳營區），預定提名4人：李宗翰、王宣貿、蔡宗翰、沈家鳳。

第2選區（北門區、學甲區、將軍區．七股區、佳里區、西港區），預定提名3人：蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡。

第3選區（下營區、六甲區、麻豆區、官田區、大內區），預定提名2人：吳通龍、陳秋宏。

第4選區（楠西區、南化區、玉井區、左鎮區），預定提名1人：待協調徵召人選。

第5選區（善化區、安定區、新市區、山上區、新化區），預定提名4人：余柷青、李偉智、陳碧玉、林志展（本區同額競選未辦初選）。

第6選區（安南區），預定提名3人：蔡麗青、郭清華、王錦德。

第7選區（永康區），預定提名3人：朱正軒、黃肇輝、陳秋萍。

第8選區（北區、中西區），預定提名4人：陳怡珍、沈震東、邱莉莉、周嘉韋。

第9選區（安平區、南區），預定提名4人：呂維胤、李啟維、周麗津、林依婷（本區同額競選未辦初選）。

第10選區（東區），預定提名3人：陳金鐘、蔡筱薇、蔡旺詮。

第11選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區）預定提名3人：郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇。（編輯：黃世雅）1110422

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