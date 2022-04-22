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新竹市增23例確診 21所學校或班級持續停課

2022/4/22 15:23
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市今天新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有2例為國小學生，建功國小因1名學生確診，1個班即日起停課，預計5月2日復課。

新竹市政府發布新聞稿表示，新竹市今天新增23名確診個案，其中有7例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，餘8例新增個案尚在疫調中。

竹市府表示，今天確診個案中，1例曾參加張惠妹演唱會，出現咳嗽、流鼻水等症狀後，採檢陽性確診。

竹市府指出，今天新增2例為建功國小及舊社國小學童，建功國小1個班今天起停課，預計5月2日復課。舊社國小的1名確診者則為舊案衍生，1個班已於4月15日停課，預計26日復課。今天共有21所學校班級或全校停課中。

竹市府指出，今天確診個案相關足跡包括巨城購物中心、全聯福利中心、大遠百等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。

新竹市政府衛生局於稿中說明，新竹市111年確診累積人數至今天共239人，全數皆為輕症、無症狀，目前居家隔離1313人，康復出院人數73人。（編輯：李錫璋）1110422

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