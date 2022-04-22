學生遭家人傳染確診 義守大學2門課57師生居家隔離

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）義守大學1名學生遭家長傳染確診，疫調發現可傳染期在校上過2門課，匡列57名師生，居家隔離至29日，外縣市同學以防疫巴士載送返家隔離，並改採遠距教學。

義守大學公告指出，21日接獲1名同學確診消息。經釐清是同學的家人在18日開會時接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，家人19日採檢陽性，與家人同住的義大學生在20日採檢確診。

校方說明，經調查這名學生在19日僅有2門課程，已匡列課程師生共計57人，居家隔離至29日、接著自主健康管理至5月6日，5月7日起可到校上課。

針對遭匡列的班級同學，義大說，已在第一時間啟動義大客運防疫巴士，將居住外縣市之匡列對象載送返家進行隔離，匡列對象與班級改採遠距教學。學校也成立健康關懷群組，每日與匡列師生聯繫掌握健康狀況，後續將視疫情狀況做滾動式調整。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上說明高雄市高中以下因疫情停課情況，共有2校全校停課、另74班全班停課，師生共2348人居家隔離、2789人自主健康管理。

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針對兒童打疫苗規劃，陳其邁說，會從特殊學校、偏鄉學校開始做，因為特殊學校比較擔心在一般身體狀況較差，需要特別照顧，偏鄉則是因為隔代教養的多，老人家跟小朋友在一起，擔心學校感染傳回家中長輩，因此會由偏鄉與特殊學校開始。

記者會中有媒體詢問，台北市國高中25至29日演練遠距教學師生免到校，高雄是否跟進。陳其邁表示，目前各縣市都有零星校園感染，高雄則因社區傳染情況，有零星個案在班級。目前針對幼兒園會比較積極匡列，若無法釐清風險就會停課，未來也會密切觀察校園流行情況調整。（編輯：黃世雅）1110422