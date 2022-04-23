屏東新增24例確診 累計已20名幼童感染

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東縣政府今天公布新增24例COVID-19本土確診個案，家族群聚仍佔多數，有4個家族共8例，其中有2名幼童；縣府表示，截至昨天為止，全縣5歲以下幼童已有20人確診。

縣府新聞稿表示，今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）24人中，有4個家庭8例感染，其中案48635、48636分別為1歲10個月及10個月大的小姐妹，因接觸確診家人，媽媽帶至醫院採檢確診。

縣府統計，全縣5歲以下幼童累計至昨天有20例，8例因發燒、咳嗽等症狀收治醫院，沒有重症，都還未解隔離。

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截至昨天，屏東縣居家隔離人數1050人，昨天有1案違反居隔外出買飲料，裁罰新台幣20萬元，強制送集中檢疫所安置。全縣今天部分班級暫停實體課程校數有16校21班。

屏東縣衛生局表示，居家照護計畫，統計至昨天下午，接獲19案，經醫療團隊評估，有7案符合居家照護，衛生局將轉介給熟悉的醫療院所或衛生所，在個案居家照護10天期間，每天進行健康關懷，同時提供醫療諮詢服務等。（編輯：郭諭儒）1110423