新竹市增51例 1人為台鐵員工群聚案相關

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市新增51名確診個案，其中4例居家隔離期間採檢陰轉陽，10例為確診個案之接觸者，37例新增個案仍在疫調中。其中1例為台鐵員工群聚案相關。

新竹市政府發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布新竹市新增51名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有2例為新竹百富遊樂場職場感染，1案為台鐵新竹站員工群聚感染個案；另有4例屬同一家庭群聚事件，疫調人員同步進行疫調中。

竹市府表示，今天確診個案相關足跡包括新竹車站、大魯閣湳雅廣場、大潤發湳雅店及大潤發忠孝店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。

竹市府衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行至國軍社區篩檢站採檢。

竹市衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共294人，全數皆為輕症或無症狀。目前居家隔離1523人，康復出院人數81人。

衛生局表示，新竹市居家照護關懷中心21日啟動迄今，收案符合無症狀、輕症確診者可採居家照護個案，截至今天中午共17人管理中，年齡介於20至60歲間。

另衛生局指出，國軍桃園總醫院新竹分院社區篩檢站22日共計篩檢404人，報告已全數確認，共計11人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。（編輯：李錫璋）1110423