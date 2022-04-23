南投增26例確診 1國小教師染疫校園快篩2陽性

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（中央社記者吳哲豪南投23日電）南投縣政府今天公布，縣內新增26例確診個案，其中1名確診者為信義鄉的國小教師，與台東友人聚餐後染疫，衛生局前往校園針對83人做快篩，有2人陽性，已送醫院進行採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，國內新增4126例本土病例、比昨天增加9%，再創台灣疫情以來新高，境外移入增78例。

南投縣府下午發布新聞稿指出，縣內新增26例確診個案，其中有4例為外縣市個案已轉回當地衛生局，有8例疑為家庭感染，5例疑為朋友感染、3例疑為職場感染、2例為居隔期間由陰轉陽。

縣府表示，確診案例中有1人為南投信義鄉的國小教師，因為曾和台東朋友聚餐，昨天進行快篩及PCR採檢都為陽性確診，南投縣衛生局立即指派信義鄉衛生所人員，前往校園進行快篩，截至上午11時為止共篩檢83人，有2人呈現陽性，已送醫院進行PCR採檢。

南投市1名國小學生因家中有確診個案遭匡列，昨天進行快篩呈現陽性，送醫院採檢確診，衛生局也指派衛生所人員上午前往校園，針對密切接觸者快篩，採檢36人都為陰性。

南投縣府指出，目前縣內確診個案大多屬輕症或無症狀，民眾如出現喉嚨癢或不適、咳嗽、流鼻水、頭痛、發燒等症狀時，一定要儘速到醫療院所就醫並進行快篩或PCR檢測。（編輯：謝雅竹）1110423