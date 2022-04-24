新北建設推減法工程 3年拆32座人行陸橋

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市政府市政建設積極推動減法工程，陸續拆除老舊且使用率低的陸橋。土城區頂埔國小前的頂埔陸橋今天上午拆除，近3年多來共拆32座，未來全市還有112座待評估拆除。

新北市工務局發布新聞稿指出，頂埔陸橋於昨天深夜11時進行道路封閉施工，直到今天上午6時順利完成大梁拆除工程，並恢復周邊道路通行。

工務局表示，頂埔陸橋拆除後，在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，市民朋友透過手機掃描，可看到陸橋歷史的「橋誌」和相片，雖然橋梁的實體已消失，仍希望保留陸橋與人們之間的記憶與情感。

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工務局表示，新北市自民國100年升格以來共拆42座人行陸橋，其中，自108年起成立人行陸橋拆除專案以來，3年多共拆除32座人行陸橋。全市還有112座人行陸橋，未來將持續辦理評估作業。

工務局表示，陸橋拆除是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。（編輯：張銘坤）1110424