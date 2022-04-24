改善嘉新東路二段路平 高市府爭取經費年底前完成

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高市岡山區嘉新東路二段被爆路面補丁過多、不平整，市府工務局今天表示，此路段長年重車輾壓，已擬定相關規劃設計申請前瞻計畫，預計今年將展開刨鋪準備作業，年底前完成改善。

有媒體報導，日前網友空拍岡山區嘉新東路二段，結果發現短距離內就有數個補丁，空拍影片被放上網路社群後，引發不小議論。

對此，高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，岡山區嘉新東路二段屬於岡山市區連接大崗山風景區的主要道路，周邊有多家產業工廠，長年有大量重車經過，屬道路損壞劣化路段，須進行路面基礎調查及基底改良。

工務局養工處表示，之前已針對嘉新東路二段的損壞劣化路段擬定規劃設計資料申請前瞻計畫，依公路總局申請核定期程，今年即將展開刨鋪準備作業，年底前可完成改善，整體改善經費約新台幣2500萬元。

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養工處強調，空拍影像補丁應為道路修補後新舊色差，去年部分路段因大雨後重車輾壓而出現車轍、坑洞，養工處隨即派工以方正切割，完成局部改善，將持續加強巡查修補。

養工處表示，岡山地區過往是高雄傳統產業重點發展地區，因產業運輸需求，主要道路長年有重車輾壓，工務局去年至今已針對聖森路、岡燕路等路段完成刨鋪，工程費用投入高達9200萬元，接續將針對嘉新東路二段等持續改善。（編輯：陳仁華）1110424