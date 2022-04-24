南投11例確診有4例職場感染 縣府籲職場勿同餐共食

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（中央社記者吳哲豪南投24日電）南投縣今天公布11例確診個案，其中有4例為職場感染；南投縣政府衛生局指出，職場確診個案多數有和同事同餐共食情形，脫口罩邊吃飯邊聊天，感染風險大。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新增5172例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，新增個案分布22縣市，個案新增數前3名縣市分別為新北市1731例最多，桃園市1071例次之，台北市1027例第三，共3個縣市病例數破千。

衛生局發布新聞稿指出，南投新增11例確診個案，有1例為外縣市個案已轉回當地衛生局，4例疑為職場感染、1例疑為家庭感染、2例朋友感染、2例校園感染，另1例為前往醫院陪病篩檢確診。

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衛生局表示，職場感染4例經疫調追蹤接觸史，發現職場確診個案多數會和同事午餐時間同餐共食，用餐時無法戴口罩，邊吃飯邊聊天，感染風險大。

衛生局指出，請企業主重視並建立良好的防疫管制機制，嚴格督導員工平時將口罩戴好、勤洗手保持手部衛生清潔，注意體溫監測及上呼吸道症狀，每天掌握員工健康狀況，並要求回報企業指定的專人監督管理，中午非必要勿一起同食共餐及脫口罩聊天。（編輯：陳仁華）1110424