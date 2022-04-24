台東新增29例確診 全縣累計41生4師染疫

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（中央社記者李先鳳台東縣24日電）台東今天新增29名COVID-19確診，包括9例成功鎮活動足跡者、8例為酒吧足跡重疊並延伸至家人及同學，另外3例為池上國中及公東高工的學生；全縣累計41名學生、4名老師染疫。

台東縣政府衛生局說明，經初步疫調了解，9例為成功鎮地區活動足跡者，其中有7人是成功地區國小學生；另外3例為池上國中、公東高工的學生，此波疫情截至今天中午，全縣累計高中職以下確診者包括41名學生、4名老師。

酒吧延伸的確診案中，有4名確診者傳染至同住家人及學校同學、有2例4月17至20日曾到澎湖旅遊、1例4月18及19日有到台北等外縣市的足跡。

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縣長饒慶鈴表示，目前台東各地區陸續出現確診者，縣府會持續關注發展，並提醒鄉親，若覺得有風險且出現相關症狀者，應迅速前往醫療院所採檢就醫；全台疫情不斷升溫，請鄉親做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，保護家人從自己做起。

饒慶鈴感謝衛生局及第一線醫護人員辛勞，也呼籲鄉親都要接種疫苗，強化自身防護力，盡快施打追加劑（第3劑），尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第3劑。（編輯：陳仁華）1110424