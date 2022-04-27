基隆公車處司機確診 消防隊員染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市疫情升溫，市府公車處一名司機和消防局中正消防分隊隊員染疫，8名公車處人員被匡列現已解隔，中正分隊由於隊員休假時確診，也未與他人密切接觸，暫無匡列人員居隔。

相關人員今天表示，市府公車處要求所屬司機每天都要COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性後才可值勤，這名司機上週快篩呈現陽性，當時並未出現任何不適症狀，公車處立即請司機停止上班，經PCR核酸檢測後確診。

這名司機目前隔離中，近日快篩也都是陰性，預計29日可解除隔離，公車處已調度其他司機支援，勤務不受影響，至於被匡列隔離的8名密切接觸者都已解隔恢復上班。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於基隆市近期疫情升溫，公車處除要求司機每天都要快篩外，也不能在同一空間內，避免交叉感染，公車處並配發消毒器具等用品，請司機每2小時將公車徹底消毒一次，以保障乘客和司機安全。

此外，基隆市除仁愛消防分隊分隊長確診外，又有一名中正消防分隊隊員染疫，據瞭解，這名消防員22日開始休假，25日因出現喉嚨痛症狀自行快篩陽性，昨天PCR採檢後確診，目前在家居家隔離中，中正消防分隊暫時無人被匡列居家隔離，相關勤務正常運作。（編輯：李錫璋）1110427