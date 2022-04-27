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林管處辦天文生態營 阿里山觀春季大曲線

2022/4/27 15:33
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義林管處與嘉義市天文協會合作，5、6月在阿里山國家森林遊樂區推出4梯次「春季大曲線觀星季」天文生態營，體驗自然生態、夜間觀星、賞日出，適合全家親子出遊。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，春天來了阿里山適合觀星賞「春季大曲線」，林管處與嘉義市天文協會5月21至6月26日期間，舉辦4梯次天文生態營。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，天文生態營活動內容包含季節常見星座介紹、星座故事傳說、阿里山森林遊樂區自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘小火車等，適合全家親子出遊。

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嘉義市天文協會指出，春季大曲線就是順著北斗七星斗柄的最後一顆星「搖光」往東南出發，連到春季星空最亮的牧夫座「大角」星與春季星空次亮的室女座「角宿一」，所構成的魅力曲線。

李定忠說，此次活動導入阿里山森林遊樂區導覽解說服務，由嘉義林管處歷時2年多精心磨練並通過考核認證的在地解說團隊，帶領大家一同深度瞭解民眾不知道的阿里山。（編輯：卞金峰）1110427

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